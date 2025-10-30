Sarri Lazio, il messaggio è chiaro: serve continuità dopo la vittoria contro la Juventus e tre clean sheet consecutivi. L’analisi del Corriere dello Sport

Sarri Lazio, il messaggio è chiaro: il tecnico biancoceleste chiede solidità e carattere: tre clean sheet nelle ultime quattro

Dopo settimane di incertezze, cambi tattici e risultati altalenanti, Maurizio Sarri sembra aver finalmente ritrovato la vera Lazio. Il tecnico toscano, nonostante le numerose assenze e le difficoltà affrontate in questo avvio di stagione, ha ridato identità e convinzione a un gruppo che, nelle ultime gare, ha riscoperto compattezza e spirito di sacrificio. Il successo contro la Juventus ha rappresentato un punto di svolta non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra, capace di esprimere un calcio concreto, organizzato e finalmente efficace.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mantra nello spogliatoio biancoceleste alla vigilia della sfida contro il Pisa è ormai diventato chiaro: «Serve continuità». Parole pronunciate più volte dal Comandante, che non ha parlato in conferenza stampa ma ha scelto di rivolgersi direttamente ai suoi uomini, ribadendo che la vittoria sulla Juventus deve rappresentare soltanto l’inizio di una nuova corsa. Pisa e Cagliari, le prossime due avversarie, saranno i passaggi fondamentali prima del confronto con l’Inter e della successiva sosta.

La rinascita biancoceleste: solidità difensiva e spirito di gruppo

Il tecnico chiede alla squadra di mantenere alta la concentrazione e di restare compatta anche nei momenti di difficoltà. In trasferta, la Lazio ha avuto un rendimento incostante: una sola vittoria (contro il Genoa) a fronte di tre gare senza segnare, tra Como, Sassuolo e Atalanta. L’obiettivo ora è dare continuità anche lontano dall’Olimpico, ritrovando concretezza in fase offensiva.

Il dato più incoraggiante arriva però dalla fase difensiva, vero marchio di fabbrica del tecnico toscano. Nelle ultime quattro partite, i biancocelesti hanno mantenuto tre clean sheet, di cui due consecutivi contro Atalanta e Juventus. Segnali di una squadra che ha ritrovato equilibrio, compattezza e una guida solida in panchina.

Per Sarri, la missione è chiara: trasformare la ritrovata fiducia in una costante, proseguendo la crescita iniziata con la Juve. Ora, a Pisa, serve l’ennesima dimostrazione di maturità.

