Sarri Lazio, mercato congelato e promesse mancate: il nodo con Lotito e Fabiani! L’analisi dettagliata della situazione biancoceleste

 Sarri Lazio, mercato congelato e promesse mancate: il nodo
Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Lotito Sarri
Screenshot

Sarri Lazio, il tecnico chiede certezze, ma non basta: divergenze su acquisti e cessioni, tra nomi sacrificabili e mancate garanzie

Il rapporto tra Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio si è incrinato proprio sul tema più delicato: il mercato. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico si è sentito “tradito” dopo aver firmato il rinnovo, scoprendo successivamente che il club avrebbe dovuto operare con il blocco delle operazioni.

In estate, l’allenatore aveva ricevuto rassicurazioni sul fatto di poter avere l’ultima parola su acquisti e cessioni, ma i fatti non hanno confermato le promesse. La divergenza più evidente riguarda Insigne, proposto e sostenuto da Sarri, ma bocciato dal direttore sportivo Fabiani, con Lotito a mediare tra le parti. A peggiorare la situazione, la gestione di Dele-Bashiru, tenuto fuori ufficialmente per motivi fisici ma considerato da Fabiani un elemento da valorizzare, ha alimentato ulteriormente la tensione.

Nelle ultime conferenze, Sarri non ha nascosto la sua amarezza, dichiarando: «Mi hanno detto che deciderò io chi è cedibile», una frase che lascia intendere la volontà di riprendere controllo sul progetto tecnico.

I nomi più discussi in vista di gennaio restano Noslin, Tavares, Castellanos e Mandas, con il tecnico che vorrebbe cedere solo in caso di offerte concrete. Tuttavia, la Lazio dovrà operare con equilibrio economico, limitandosi a eventuali scambi o prestiti.

L’obiettivo di Sarri è chiaro: costruire una rosa più corta, competitiva e con giocatori funzionali alle sue idee. Ma per farlo serviranno coerenza e una linea comune con la dirigenza.

