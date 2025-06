Sarri Lazio, Mauro Mazza sul possibile ritorno del tecnico: «Non credo nelle seconde occasioni, però...»

Sarri Lazio: Mazza commenta il possibile approdo di Maurizio Sarri a Formello. Ecco qual è il suo pensiero

Sono giorni caldissimi per la panchina della Lazio. A breve scopriremmo chi sarà il prossimo tecnico biancoceleste, con un nome più probabile degli altri: Maurizio Sarri. L’ex Juventus e Napoli sembra ormai ad un passo dal ritorno a Roma. Mauro Mazza, da tifoso laziale, ha commentato questa trattativa, vediamo come:

BARONI-«Rivendico da tifoso il diritto di stare alla finestra. Ovvero di non disprezzare o escludere qualsiasi scelta. Penso solo a tanta diffidenza. Dopo l’inizio seguito ad un’estate turbolenta mi aveva sorpreso. La Lazio migliore di Baroni non faceva rimpiangere la migliore di Sarri. Poi il limite può essere la forza di Baroni rispetto alla società. Diffidente perché sono troppi anni che aspettiamo il salto di qualità, una società ambiziosa come merita la nostra tifoseria. A differenza di altri, i sostenitori non si infiammano per un annuncio di mezza estate!»

ADDII-«I big vanno via? Che se ne vadano, ma se accade è per colpa della società che non ha mai sfruttato questo patrimonio per i tifosi ma per altri motivi. In questo momento di pessimismo imperante se devo appellarmi a qualcosa direi “datemi qualcosa in più di Lazio”. Mi riferisco alla possibilità di scegliere come tecnico uno come Conceicao, Almeyda o lo stesso Klose.»

SARRI-«Sul timore che un Sarri che si voglia accasare non mi pronuncio. Posso dire che non credo ai ritorni, penso a quello di Chinaglia con un pezzo di cuore che si lacera. Mi rassicura solo il fatto che l’ultimo distacco di Sarri avvenne per vicende personali e anche dolorose.»