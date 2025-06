Sarri Lazio, il commento di Mattei: «Allenatore incredibile, ma bisogna seguire le sue idee»

Sarri Lazio: le parole del giornalista Stefano Mattei sul nuovo allenatore biancoceleste e sul riscatto di Nuno Tavares dall’Arsenal

In seguito all’ormai risaputa notizia del ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio, il giornalista Stefano Mattei ci ha tenuto a dire la sua nel corso della trasmissione Radiosei. Inoltre, l’opinionista ci ha tenuto ad aggiungere un pensiero sul riscatto di Nuno Tavares, acquistato dall’Arsenal. Di seguito le dichiarazioni:

SARRI-«Ha le sue idee ma deve essere assecondato. Due anni fa la Lazio arrivò seconda e il tecnico non venne seguito. Lui ha le sue idee, prendere o lasciare: se si richiama, va seguito. Poi questo sarà un mercato difficile per tutti e lo sarà anche per la Lazio».

TAVARES-«La formula contrattuale che riguarda Tavares non la capisco, parlare del 10-20% massimo da dare all’Arsenal ok ma non il 40-50%. Se devi riconoscere sempre il 40-50% all’altra squadra come club non crescerai mai».