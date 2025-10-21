 Sarri Lazio, Mattei: «Colloqui importanti, ma conta questo»
Sarri Lazio, Mattei evidenzia: «I colloqui tra Sarri e la società sono importanti, ma conta capire questo»

Lazio, Cardone svela: «Si sono create distanze tra tecnico e società dopo il blocco del mercato di cui Sarri non è stato informato»

Lazio, Agostinelli non ha dubbi: «Segnali incoraggianti da parte della squadra. Contro la Juve ci sarà uno fra Basic e Vecino. Ecco il mio favorito»

Hernanes, l'ex Lazio si scusa dopo le polemiche degli ultimi giorni: «Mi scuso per la battuta, ho sempre avuto massimo rispetto»

Lazio, l'ex Di Canio insignito del premi Scopigno e Pulici: «Le emozioni che sto provando vanno oltre questo riconoscimento»

3 ore ago

Mattei

Sarri Lazio, Mattei evidenzia l’importanza tra i colloqui tra il tecnico dei biancocelesti e la società. Le parole del giornalista ai microfoni di Radiosei

Stefano Mattei, giornalista esperto, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per discutere della situazione in casa Lazio. Al centro della sua analisi ci sono i malumori evidenti tra il tecnico Maurizio Sarri e la società, con la crisi del reparto offensivo, e una particolare attenzione al mancato utilizzo dei giocatori su cui Fabiani ha investito nel mercato estivo. Ecco le dichiarazioni di Mattei.

LA SITUAZIONE TRA SARRI E LA SOCIETÀ«I colloqui tra Sarri e la società sono importanti ma conta di più capire l’orizzonte. Stiamo andando verso guerra o pace. Sarri è al centro del ring, ha le spalle, e ha la tifoseria, all’angolo ci sono Lotito e Fabiani che incassano: fino a che punto saranno disposti a non reagire?».

Secondo il giornalista, Maurizio Sarri ha il supporto della tifoseria, ma la situazione potrebbe diventare insostenibile anche per la dirigenza, che finora ha preferito non reagire. La domanda è se la pazienza della Lazio sarà infinita o se prima o poi la situazione esploderà.

