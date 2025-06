Sarri Lazio, Isaksen si ridimostra euforico: «Non vedo l’ora di scoprire le sue nuove idee»

Condividi via email

Sarri Lazio: Isaksen parla di nuovo del ritorno del Comandante in biancoceleste. Il danese non vede l’ora di iniziare

Nonostante il ritiro con la Danimarca, i giornalisti non smettono di chiedere a Gustav Isaksen un pensiero sul ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio. L’esterno non si fa problemi e continua a rispondere puntualmente, come riportato da sport.tv2:

SARRI–«È stato bello averlo con me quando sono arrivato alla Lazio. Poi abbiamo attraversato un brutto periodo e lui si è dimesso. Si pensava che fosse finita, ma eccolo di nuovo qui. Sono curioso di vedere se avrà nuove idee o se la struttura della squadra sarà la stessa che vuole lui».

LINGUA ITALIANA- «Finalmente riuscirò a capire quello che dice. Spero che questo possa facilitare la parte tattica ».