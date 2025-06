Sarri Lazio, l’incontro tra Sarri e Peruzzi! Le ultime sui capitolini in vista della prossima stagione di Serie A

Sarri Lazio l’incontro tra Sarri e Peruzzi in Toscana! Le ultime sull’allenatore biancoceleste e le sue strategia per la prossima stagione

Sarri Lazio. L’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri, nella giornata di ieri, ha avuto un incontro con Angelo Peruzzi al Valletta Beach Club di Castiglione della Pescaia. I due hanno discusso circa il ritorno del tecnico sulla panchina dei capitolini, ma non solo….

Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, Sarri avrebbe sondato la possibilità di un suo ritorno come assistente, ma Peruzzi avrebbe risposto con un semplice: « ». Una risposta che non preclude lui la possibilità di dire sì in un domani ma, al momento, un ritorno del portiere alla Lazio in Serie A appare complicato.