Sarri Lazio, finisce la telenovela legata al futuro allenatore dei biancocelesti? Ecco cosa filtra sul tecnico

Sarri Lazio, tutti gli aggiornamenti sulla trattativa per riportare l’allenatore nella capitale: le ultimissime

La telenovela Sarri Lazio sta finalmente per avere un felice epilogo. I tifosi biancocelesti attendono con grande ansia l’ufficialità dell’arrivo a Roma dell’ex allenatore cui situazione sembrerebbe essersi sbloccata.

In particolare, stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il ds Angelo Fabiani avrebbe convinto il tecnico. A confermarlo è stato il classico “Here we go!” del giornalista che può finalmente dare maggior speranza ai supporters che ora attendono solo l’ufficialità per la prossima Serie A.