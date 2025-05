Sarri Lazio, il tecnico campano sta sondando le diverse proposte. Il punto della situazione

Condividi via email

Sarri Lazio: l’allenatore sta pensando al prossimo anno; sia Lazio che Atalanta lo corteggiano, ma quale sarà la sua scelta finale?

Ormai manca solo la conferma, Lazio e Atalanta rimarranno senza allenatore. Sia Baroni che Gasperini, seppur per motivazioni diverse, lasceranno quasi sicuramente la propria squadra. Oltre all’addio dei propri mister, le due compagini hanno un’altra cosa in comune: l’interesse per Maurizio Sarri.

Secondo TuttoMercatoWeb, il tecnico si starebbe prendendo del tempo per riflettere. Solo l’attesa, dunque, ci permetterà di scoprire chi sarà il nuovo tecnico delle aquile.