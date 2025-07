Sarri Lazio, assente alla sessione di allenamento dei biancocelesti: ecco il motivo e la spiegazione dello stesso tecnico

In vista dell’amichevole di sabato contro l’Avellino, la Lazio dovrà affrontare l’ultimo allenamento senza la presenza in panchina di Maurizio Sarri, il tecnico toscano noto per il suo stile di gioco offensivo e la sua lunga carriera in Serie A, tra cui esperienze a Napoli, Juventus e Chelsea. La seduta di preparazione, prevista per domani mattina, sarà guidata interamente dallo staff tecnico biancoceleste.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio, durante la presentazione ufficiale del match al centro sportivo di Formello, sede storica degli allenamenti della Lazio. Sarri ha chiarito personalmente il motivo della sua assenza, tranquillizzando tifosi e stampa: “Nessun allarme, si tratta solo di un controllo alla tiroide.” Una verifica medica programmata, dunque, che non desta preoccupazioni per le sue condizioni di salute né per la programmazione tecnica del club capitolino.

Durante l’allenamento, hanno diretto la sessione gli assistenti di Sarri – tra cui figura Marco Ianni, collaboratore tattico con esperienze in Premier League – a gestire il lavoro sul campo, focalizzandosi sugli ultimi aggiustamenti prima dell’incontro con l’Avellino. Quest’ultimo, formazione campana militante in Serie C, rappresenta un test utile per valutare l’intensità e la forma della rosa laziale, ancora in fase di rodaggio dopo l’inizio della nuova stagione.

L’assenza di Sarri, per quanto temporanea, sarà monitorata con attenzione anche dai tifosi, curiosi di vedere gli sviluppi tattici della squadra. Il tecnico è noto per la sua visione metodica e per il lavoro meticoloso sui reparti, elementi che hanno plasmato l’identità della Lazio negli ultimi anni.

Con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e affinare il gioco, il club si prepara a scendere in campo senza allarmismi, ma con la consapevolezza che ogni dettaglio – anche fuori dal rettangolo verde – contribuisce al successo stagionale.