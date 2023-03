Sarri sul futuro alla Lazio: «Qui sto bene, lo sanno tutti. Ma il ginocchio…». Le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Intervenuto in zona mista dopo aver ricevuto il premio Corrado Viciani, durante il Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, Maurizio Sarri ha parlato anche del suo futuro alla Lazio.

Le sue dichiarazioni: «Pensare molto a lungo no, ho un ginocchio che non mi viene più dietro, non posso andare avanti chissà quanto. Ma alla Lazio sto bene e col presidente ho un buon rapporto, lo sanno tutti. Il contratto l’abbiamo prorogato undici mesi fa, quindi non penso sia il caso di tornare sul contratto in questo momento».