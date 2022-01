Sarri e l’incubo calendario: dopo la sosta vero e proprio tour de force

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calendario è stato da sempre il nemico numero uno di Maurizio Sarri: al rientro dopo la sosta tantissimi impegni ravvicinati

Maurizio Sarri non ama particolarmente il calendario compresso degli ultimi anni e non ne ha mai fatto mistero. Tante le picconate al sistema calcio, reo secondo il Comandante di stressare i calciatori senza permettere ai tecnici di lavorare con costanza in allenamento.

E le cose non miglioreranno al rientro dalla sosta di gennaio. Come riportato da Il Messaggero infatti, quello che aspetta la Lazio dal prossimo 5 febbraio in poi è un vero e proprio tour de force: Fiorentina, Bologna, Udinese, Napoli e Cagliari in Serie A, i quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan e la doppia sfida col Porto negli spareggi di Europa League. Sarri è pronto a superare l’ennesimo ostacolo.