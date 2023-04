Sarri distrugge le Nazionali: «Una follia, qualità a putt… Tra dieci anni finisce tutto». Cosa pensa l’allenatore delle Nazionali

Nella consueta Conferenza stampa pre partita il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha espresso la sua opinione sulle Nazionali. Ecco cosa ne pensa:

NAZIONALI – «A me delle Nazionali non interessa niente. Ho visto un quarto d’ora di Kosovo-Andorra perché mentre giravo ho visto ventidue giocatori in area e ho pensato che cazzo succede. Io critico la follia del calendario, così tra dieci anni finisce tutto. La qualità va a puttane così. Ci sono spettacoli televisivi più interessanti»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI