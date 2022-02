Sarri coccola la squadra: pranzo fuori dopo l’allenamento a Formello

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Lazio Sarri si stringe attorno alla sua squadra e porta i suoi ragazzi a pranzo fuori

Nonostante le voci sulla furia di Maurizio Sarri per la pochezza del mercato della Lazio, l’allenatore tiene comunque alla sua squadra e ci tiene a farlo sapere ai suoi ragazzi.

E oggi, per dimostrare il suo affetto per il gruppo, il tecnico biancoceleste ha deciso di portare tutta la squadra a pranzo fuori al termine dell’allenamento mattutino a Formello. Un gesto importante, per fare gruppo in vista della partita di sabato contro la Fiorentina.