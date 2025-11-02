Lazio, l’attacco sta diventando un problema: serve un cambio di passo se si vuole risalire la classifica. I dettagli!

Lazio, l’attacco sta avendo delle evidenti difficoltà anche a causa degli infortuni e Sarri si aspetta un cambio di passo nel giro di poco tempo.

Per tornare a essere competitiva e vincere con regolarità, la Lazio deve affrontare e risolvere le difficoltà in fase offensiva. Cinque partite su nove senza segnare sono un campanello d’allarme evidente, e le statistiche parlano chiaro: i principali attaccanti della squadra non stanno trovando la via del gol con continuità. Zaccagni, per esempio, ha realizzato appena due reti, mentre Dia, in evidente crisi di forma, ne ha segnato solo una. Castellanos è fermo a due gol, e Cancellieri, che conta tre reti, è ancora fermo ai box per infortunio. Questo scenario mette pressione su Maurizio Sarri e sull’intero reparto offensivo della Lazio.

Il tecnico sta studiando varie soluzioni per invertire questa tendenza negativa. L’obiettivo è recuperare efficacia e concretezza sotto porta, in attesa che Taty torni a disposizione dopo la sosta. Secondo quanto riportato da Repubblica, Noslin attende una chance da titolare, ma per la sfida contro il Cagliari è probabile che Dia parta ancora dall’inizio. Sarri spera che l’attaccante brasiliano riesca finalmente a sbloccarsi e ritrovare fiducia per dare più opzioni alla Lazio in zona gol.

Il problema offensivo della squadra non riguarda solo i centravanti. Sarri chiede anche alle ali maggiore incisività e capacità di finalizzare le azioni. In particolare, le prestazioni di Zaccagni e Isaksen non hanno ancora soddisfatto appieno il tecnico. Il danese, limitato in estate dalla mononucleosi, sta recuperando forma e continuità, ma è ancora lontano dal rendimento ideale. Zaccagni, invece, ha attraversato un periodo di digiuno, rimanendo a secco nelle ultime tre gare. La Lazio, che punta a tornare in zona europea, ha bisogno che i suoi esterni tornino a incidere concretamente in area di rigore.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Per Maurizio Sarri, il contributo degli attaccanti è fondamentale non solo per vincere le partite, ma anche per dare sicurezza all’intero collettivo. Il tecnico biancoceleste vuole vedere una Lazio più coraggiosa e determinata sotto porta, capace di creare occasioni e trasformarle in gol. Solo così la squadra potrà tornare a scalare la classifica e puntare a traguardi ambiziosi in campionato.

In conclusione, la sfida offensiva della Lazio passa dall’apporto di Dia, Zaccagni, Isaksen e dei giovani attaccanti pronti a mettersi in mostra. La continuità e la concretezza in zona gol saranno decisive per capire se la squadra saprà ritrovare ritmo, fiducia e risultati duraturi nelle prossime settimane.