Sarri, altro record conquistato con la Lazio! La situazione non lascia dubbi sul mister biancoceleste - Lazio News 24

Sarri e la Lazio: il ciclo più lungo della carriera tra successi e promesse mantenute. Un grande record biancoceleste

Per Maurizio Sarri, la Lazio viene prima di tutto. Domani, in occasione della sfida contro il Lecce, l’allenatore festeggerà la sua panchina numero 149 alla guida dei biancocelesti, segnando il ciclo più lungo della sua carriera, davanti alle esperienze con Napoli (148) ed Empoli (132). Un traguardo che testimonia non solo la continuità, ma anche il legame profondo che Sarri ha con il club romano, un rapporto speciale nato “dall’amore per il popolo laziale”, come più volte dichiarato dallo stesso tecnico.

In poco più di 1.180 giorni alla guida della Lazio, il bilancio del tecnico è di 69 vittorie, 33 pareggi e 46 sconfitte, con una media di 1,64 punti a partita. Numeri che raccontano di un percorso segnato da picchi straordinari e record difficili da dimenticare. Dal 2021 al marzo 2024, la Lazio ha vissuto stagioni di grande attrattiva: dalla media spettatori più alta all’Olimpico (44.700 nella stagione 2023/24) agli incassi record nelle partite internazionali, come contro il Bayern Monaco. I ritiri estivi, con migliaia di tifosi presenti, e il miglior piazzamento in Serie A dopo anni di mediocrità, testimoniano quanto la squadra abbia saputo conquistare la fiducia dei sostenitori.

Il momento di massimo splendore resta la stagione 2022/23: la Lazio di Sarri ha stabilito il record della miglior difesa della storia del club in un campionato a 20 squadre, con 21 clean sheet, 13 dei quali in trasferta, e soltanto quattro sconfitte lontano dall’Olimpico. Inoltre, il rendimento negli scontri diretti con le grandi squadre ha consolidato l’immagine di una Lazio solida, organizzata e competitiva sotto ogni punto di vista.

Oggi, i fasti di quel triennio d’oro sembrano lontani, e i rapporti tra Sarri e la società non sono più sereni. Tuttavia, l’allenatore resta fedele a una promessa fatta ai giocatori e ai tifosi: continuare il percorso iniziato fino a giugno, nonostante si sia sentito “ingannato dal presidente” durante la firma del nuovo contratto biennale con opzione. Scoperte alcune verità nascoste, Sarri non si è tirato indietro, accettando di proseguire e rinnovando poi con un triennale, confermando la sua dedizione alla squadra e il rispetto verso i tifosi della Lazio.

In questo equilibrio tra successi passati, difficoltà presenti e attaccamento alla città, Sarri continua a rappresentare il cuore della Lazio, un punto fermo tra ambizioni, promesse e identità del club.

