Sanderra: «Regalato due gol, cerchiamo di reagire. Abbiamo avuto un calo di pressione»

Sanderra: «Regalato due gol, cerchiamo di reagire». Le parole del tecnico della Lazio Primavera

Nel post gara di Ternana-Lazio Primavera, il tecnico biancoceleste Stefano Sanderra ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

«Abbiamo disputato una prestazione discreta, non tra le migliori, abbiamo lavorato, siamo stati lucidi, abbiamo regalato due gol che a questo livello non ci si può permettere: è il rammarico della giornata. Ci siamo mossi poco senza palla lì davanti, è mancata la profondità, due elementi che poi non consentono di scardinare difese così basse e arroccate. Escludo che la squadra non fosse concentrata: abbiamo commesso errori che devono farci crescere.

Dobbiamo vedere il miglioramento dei ragazzi, ci focalizziamo sul gioco senza prestare particolare attenzione agli avversari e agli arbitri. Nella parte finale di gara eravamo un po’ affannati, dobbiamo invece imparare a lottare fino all’ultimo istante.

La sconfitta arriva al termine di un lungo trend positivo: ora sarà importante reagire nel modo giusto. Non posso dire che la squadra abbia giocato male, dovremo analizzare senza drammatizzare, pensando già alla prossima sfida. Capire la lezione e affrontare la prossima sfida al meglio fa parte del nostro percorso di crescita.

Nel calcio capita di giocare bene e perdere ma la sconfitta non è frutto di un calo di pressione: dobbiamo ritrovare in fretta tutte le nostre qualità per sabato prossimo. Bertini non potrà essere utilizzato da qui alla fine del campionato. Tutti devono trovarsi pronti per continuare a guardare avanti».