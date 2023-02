Salernitana Lazio: Caressa non prevede una vittoria biancoceleste. Il pronostico del telecronista e di Zazzaroni

Nel consueto appuntamento del sabato su Radio Deejay, i giornalisti Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni fanno i pronostici sulle partite della giornata di Serie A.

Per quanto riguarda la gara Salernitana-Lazio, secondo il direttore del Corriere dello Sport vincerà la Lazio nonostante il cambio di allenatore dei granata mentre per il telecronista di Sky Sport la gara finirà in pareggio.