La Salernitana e Sabatini si dividono. Le parti hanno formalizzato l’addio con un comunicato ufficiale e il ds ha parlato così

La notizia della rottura tra Sabatini e la Salernitana è stato un vero fulmine a ciel sereno. Per i microfoni di Gianlucadimarzio.com, lo stesso ds ha spiegato le ragioni dell’addio:

COSE DI CALCIO – «Sono cose di calcio, niente di importante. Ho conquistato una meravigliosa salvezza e ne sono orgoglioso. E colgo anche l’occasione per salutare tutta la gente di Salerno, che non rivedrò e mi dispiace molto. Nel calcio ci sono diatribe quotidiane, dipende da come si sviluppano. In questo caso si è sviluppata in una certa maniera, ma non fa niente, succede. Ci sono abituato».

RIPARTENZA – «Da qualcuno che mi cercherà e saranno anche in diversi. Però mi dispiace perché Salerno è una città che mi ama o mi ha amato tanto e io ci credevo. Auguro loro tutta la fortuna del mondo».

NICOLA – «Non è legato a me. È un uomo libero e ha già firmato un pre-contratto. Anzi, un contratto che deve essere depositato, e spero che resti perché è il vero deus ex machina della Salernitana».

IERVOLINO – «Con il presidente ci siamo lasciati bene, con un arrivederci e buona fortuna. Direi che è una buona maniera per lasciarsi».