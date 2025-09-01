Rovella, faro di un centrocampo perfetto in casa Lazio. Questi voti sono ottimi - Lazio News 24

Rovella illumina Lazio-Verona: regia perfetta e voti altissimi in tutte le pagelle

La Lazio ha offerto una delle prestazioni più convincenti dell’ultimo anno nel netto successo per 4-0 contro il Verona, ma tra i tanti protagonisti della serata spicca senza dubbio Nicolò Rovella. Il centrocampista ex Juventus è stato il vero metronomo del gioco biancoceleste, guadagnandosi elogi unanimi da parte della stampa e un ruolo sempre più centrale nello scacchiere di Maurizio Sarri.

La sua è stata una partita di altissima qualità: tempismo, visione di gioco, precisione nei passaggi e letture sempre puntuali. Rovella ha mostrato maturità e personalità da veterano, pur essendo ancora molto giovane. In cabina di regia, ha preso per mano la squadra e ha dettato i tempi del possesso con naturalezza, dimostrando quanto possa crescere ancora nel ruolo di regista puro.

Ecco come i principali quotidiani sportivi hanno valutato la sua prestazione nelle pagelle post-partita.

I voti di Rovella contro il Verona