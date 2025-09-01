 Rovella, faro di un centrocampo perfetto in casa Lazio. Questi voti sono ottimi - Lazio News 24
Connect with us

News

Rovella, faro di un centrocampo perfetto in casa Lazio. Questi voti sono ottimi

News

Noslin, rimarrà alla Lazio? Ecco cosa risulta a poche ore dalla fine del mercato

News

Zaccagni, una serata da urlo per il capitano della Lazio! Numeri da capogiro

News

Insigne-Lazio, pressing ulteriore per comprare l'attaccante. La situazione

News

Lazio, come stanno andando le prevendite per il derby? Spunta una nuova indiscrezione

News

Rovella, faro di un centrocampo perfetto in casa Lazio. Questi voti sono ottimi

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Rovella
Rovella

Rovella illumina Lazio-Verona: regia perfetta e voti altissimi in tutte le pagelle

La Lazio ha offerto una delle prestazioni più convincenti dell’ultimo anno nel netto successo per 4-0 contro il Verona, ma tra i tanti protagonisti della serata spicca senza dubbio Nicolò Rovella. Il centrocampista ex Juventus è stato il vero metronomo del gioco biancoceleste, guadagnandosi elogi unanimi da parte della stampa e un ruolo sempre più centrale nello scacchiere di Maurizio Sarri.

La sua è stata una partita di altissima qualità: tempismo, visione di gioco, precisione nei passaggi e letture sempre puntuali. Rovella ha mostrato maturità e personalità da veterano, pur essendo ancora molto giovane. In cabina di regia, ha preso per mano la squadra e ha dettato i tempi del possesso con naturalezza, dimostrando quanto possa crescere ancora nel ruolo di regista puro.

Ecco come i principali quotidiani sportivi hanno valutato la sua prestazione nelle pagelle post-partita.

I voti di Rovella contro il Verona

  • Corriere dello Sport – ⭐ 7,5
    La testata romana premia la lucidità e l’efficienza di Rovella, sottolineandone il ruolo chiave nella gestione del ritmo partita.
  • Gazzetta dello Sport – ⭐ 7
    La “rosea” riconosce la solidità della sua prova, evidenziando come sia stato uno dei più ordinati e intelligenti in campo.
  • Il Messaggero – ⭐ 7,5
    Ottima la valutazione anche per il quotidiano romano, che lo definisce “padrone del centrocampo” con eleganza e semplicità.
  • Il Tempo – ⭐ 7
    Apprezzata la continuità nelle giocate e la calma con cui ha guidato la mediana anche nei momenti di maggiore pressione.
  • Corriere della Sera, L’Arena, Il Resto del Carlino – ⭐ 7
    Concordi nella valutazione: Rovella è stato ordinato, concreto e sempre nel vivo dell’azione.
  • La Stampa – ⭐ 6,5
    Leggermente più basso il voto, ma comunque positivo, per una prestazione giudicata “solida ma senza picchi spettacolari”.
  • Repubblica – ⭐ 7,5
    Tra i più alti della rosa. Secondo il quotidiano, Rovella è stato il cervello della manovra e ha fatto la differenza.
Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.