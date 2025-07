Rovella dopo Avellino-Lazio: «Pensiamo alla prestazione, non al risultato»

Le parole di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, dopo la vittoria nell’amichevole dei biancocelesti contro l’Avellino

Nel post-partita dell’amichevole tra Avellino e Lazio, conclusasi 1-0 per i biancocelesti, il centrocampista Nicolò Rovella ha condiviso le sue prime impressioni ai microfoni di Lazio Style Channel. Nonostante la vittoria nel finale, Rovella ha sottolineato come l’obiettivo principale non fosse il punteggio, ma la valutazione della condizione fisica e l’assimilazione dei dettami tattici del mister Sarri. Ha anche riflettuto sulla sua crescita personale e sugli obiettivi stagionali della Lazio.

Le dichiarazioni di Rovella offrono uno sguardo sulla mentalità che sta permeando il gruppo biancoceleste in questo inizio di stagione. L’attenzione è focalizzata sul processo di preparazione e sull’assimilazione delle direttive di Sarri, piuttosto che sul mero risultato delle amichevoli. La consapevolezza di essere “sulle gambe” dopo gli intensi allenamenti testimonia la durezza del ritiro. Rovella ha evidenziato la sua crescita personale in questi due anni alla Lazio, sentendosi “un altro giocatore”, il che fa ben sperare per il suo rendimento futuro. Infine, il centrocampista ha ribadito un obiettivo chiaro e ambizioso per la squadra: tornare in Europa, un traguardo che la Lazio, per la sua storia e il suo blasone, non può permettersi di mancare. Il desiderio di segnare il suo primo gol in campionato, e non in amichevole, mostra la sua fame di contribuire in modo significativo agli obiettivi reali. Di seguito le sue parole.

SULLA PRESTAZIONE E IL RITIRO – «Il risultato non lo guardiamo, pensiamo più alle prestazione. Eravamo sulle gambe per gli allenamenti dei giorni scorsi, stiamo cercando di assimilare i dettami del mister. Era più un test per vedere a che punto siamo che per il punteggio. Il ritiro è stato tosto, stiamo lavorando molto forte.»

SULLA CRESCITA PERSONALE E GLI OBIETTIVI DELLA LAZIO – «Sono cresciuto in questi due anni alla Lazio, sono un altro giocatore rispetto a quando sono arrivato. Sappiamo che dobbiamo riscattare la stagione dell’anno scorso. Un club come la Lazio non può non stare in Europa, lavoreremo per tornarci. Il mio primo gol con la Lazio? Sicuramente non in amichevole, spero di farlo in campionato.»