Rovella verso il rinnovo: trattativa ripartita per blindare il futuro alla Lazio - Lazio News 24

Rovella verso il rinnovo di contratto con la Lazio. Ecco le ultime novità nei confronti del giocatore biancoceleste

Oltre a un potenziale nuovo ruolo in campo, il futuro di Nicolò Rovella nella Lazio potrebbe presto concretizzarsi anche con un nuovo contratto. Nonostante l’attuale accordo che lo lega alla società biancoceleste scada nel 2028, quindi tra tre anni, è in ballo un discorso di adeguamento economico con un prolungamento fino al 2030. La società ha imbastito questa trattativa con l’entourage del giocatore già nei mesi scorsi.

L’ingaggio di Rovella, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe passare dagli attuali 1,8 milioni a stagione a 2,5 milioni annui, riconoscendo così la sua crescita e importanza per il progetto. In questo momento, la Lazio, a causa dello stop della Covisoc, si trova impossibilitata non solo a fare acquisti, ma anche a depositare nuovi accordi con i giocatori già in organico. Tuttavia, la dirigenza è fiduciosa che la situazione si sbloccherà nei prossimi mesi. La trattativa con Rovella è, infatti, ripartita con vigore negli ultimi giorni, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa di massima nel giro di qualche settimana. Questo accordo potrà poi essere ratificato ufficialmente quando la Lazio non sarà più soggetta agli attuali vincoli. La volontà di blindare Rovella con un contratto più lungo e remunerativo dimostra la fiducia del club nel suo potenziale e nel ruolo che potrà ricoprire nella Lazio di Maurizio Sarri.