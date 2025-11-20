News
Rovella Lazio, oggi sottoposto a INTERVENTO chirurgico dopo l’infortunio: il comunicato UFFICIALE dei biancocelesti
Rovella Lazio, operato dopo l’infortunio: il centrocampista biancoceleste si è sottoposto a un intervento chirurgico. La nota del club
Questo pomeriggio il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una groin pain bilaterale, problema che non aveva risposto alle terapie conservative. Ecco la nota del club biancoceleste:
COMUNICATO – Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative.
L’operazione è perfettamente riuscita.
L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile.
