 Rovella Lazio, oggi sottoposto a INTERVENTO chirurgico dopo l'infortunio: il comunicato UFFICIALE dei biancocelesti
Rovella Lazio
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Rovella Lazio, operato dopo l’infortunio: il centrocampista biancoceleste si è sottoposto a un intervento chirurgico. La nota del club

Questo pomeriggio il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una groin pain bilaterale, problema che non aveva risposto alle terapie conservative. Ecco la nota del club biancoceleste:

COMUNICATO Questo pomeriggio il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative. 

L’operazione è perfettamente riuscita.

L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile.

