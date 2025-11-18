Rovella Lazio, il centrocampista si opera! Fissata la data per l’intervento che risolverà la pubalgia. Ecco per quando è previsto il suo ritorno in campo

Nelle ultime ore, Nicolò Rovella e la Lazio hanno chiarito il malinteso generato dai due comunicati diffusi domenica, che riportavano versioni contrastanti sulla scelta della terapia conservativa avviata ad ottobre. Come riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista Rovella si sottoporrà ad un intervento chirurgico nelle prossime 48 ore, con l’obiettivo di risolvere definitivamente la pubalgia che lo ha tenuto fuori dal campo dal derby contro la Roma.

Intervento chirurgico e percorso riabilitativo

Il centrocampista, che era stato costretto a fermarsi anche nella sua prima stagione alla Lazio, quando il problema alla pubalgia lo aveva tenuto fuori tra febbraio e aprile, dovrà affrontare un intervento che, salvo imprevisti, avverrà giovedì. La terapia conservativa non ha dato i risultati sperati, e il test effettuato a Formello ha confermato che l’operazione è l’unica soluzione percorribile.

Il ritorno in campo: Lazio-Napoli come obiettivo

L’obiettivo di Rovella è di rientrare in tempo per la sfida di Serie A contro il Napoli il 4 gennaio. Se il recupero procederà senza intoppi, il centrocampista biancoceleste potrà tornare a disposizione di Maurizio Sarri per una delle partite più importanti del mese, contribuendo a rinforzare il centrocampo della Lazio.

