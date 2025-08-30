Romulo: «La Lazio mi ha dato più di quel merito. Riesco sempre a seguirla. Il ricordo più bello è questo. Su Sarri...»

Romulo ricorda: «La Lazio mi ha dato più di quel merito. Riesco sempre a seguirla. Il ricordo più bello è questo. Su Sarri…». Le dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Laziale, Romulo , ex centrocampista brasiliano classe 1987, con un passato sia nella Lazio che nell’Hellas Verona, ha offerto la sua analisi sul momento delicato della squadra biancoceleste. L’occasione è arrivata dopo la sconfitta subita contro il Como, un passo falso che ha lasciato l’ambiente con più di un interrogativo, e a pochi giorni dalla sfida casalinga contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

LAZIO – «La Lazio mi ha dato più di quel merito. Riesco sempre a seguirla. Il ricordo più bello è quando sono arrivato a Formello. Per me già arrivare in Italia era un sogno, ma quando vivi questo campionato capisci cosa significano certe squadre. La Lazio ha un tifo spettacolare ed è in una delle città più belle del mondo. Quando mi hanno chiamato ricordo che mi batteva il cuore. Poi abbiamo vinto la Coppa Italia, il derby. Ci sono tanti momenti belli. Io non ho mai visto una cosa del genere, mi chiedo perché sia nato questo amore in così poco tempo»

SARRI – «Abbiamo perso contro il Como e mi aspettavo una risposta diversa. Seguo Sarri da Empoli, sono contento che sia tornato. Mi piace la marcatura a zona con linea alta. Quello che ha fatto a Napoli supera anche quello che ha fatto Spalletti. Io sono un suo fan. Il suo calcio ti fa innamorare. Vorrei vinca qualcosa con la Lazio. Ho piena fiducia nel suo lavoro, possa portare la Lazio in Europa e magari puntare alla Champions. Sarebbe un grande traguardo»

VERONA – «Il problema del Verona è che ogni anno cambia tantissimi giocatori. Una delle qualità di Lotito è che mantiene per tanto tempo i suoi giocatori, non è facile ed è una grande coso. Quando i giocatori stanno insieme e si conoscono, così giocano meglio. La Lazio è avvantaggiata, il Verona è completamente nuovo. Chi tiferò? Lazio e Verona sono le due squadre che mi sono rimaste nel cuore. Non è semplice per un giocatore avere un rapporto con entrambe le squadre. Non so chi tiferò, voglio bene entrambe»

TAVARES – «Sarri è la fortuna di Tavares. Lui è fortissimo e avere un allenatore così attento alla fase difensiva può crescere tantissimo e migliorerà sicuramente. Diventerà un giocatore completo come Sarri. Metterà paura. Oggi i giocatori devono fare più di un ruolo, devono essere capace di fare entrambe le fasi»

GIOCATORI – «Cataldi è tornato, è forte, un ragazzo d’oro. A Sarri farà comodo. Zaccagni? Non so se può fare il capitano, era un ragazzino stava crescendo. Sicuramente è cresciuto. Come calciatore l ha fatto, è fortissimo. Ma anche come uomo credo abbiamo fatto grandi passi in avanti”.

“Forza Lazio? Sempre!»