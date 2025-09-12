Romagnoli e quel futuro con la Lazio da rivalutare. Rinnovo possibile? Le ultime - Lazio News 24

Lazio, Romagnoli torna titolare: futuro da scrivere dopo un’estate movimentata

In casa Lazio, è tempo di ritrovare certezze in difesa. Dopo aver scontato le due giornate di squalifica, Alessio Romagnoli è pronto a tornare al centro del reparto arretrato di Maurizio Sarri. Una buona notizia per l’allenatore biancoceleste, che considera il centrale ex Milan un elemento fondamentale per equilibrio ed esperienza. Ma se in campo il rientro è ormai certo, fuori dal terreno di gioco il futuro di Romagnoli resta ancora da definire.

Durante l’estate, il nome di Romagnoli è stato spesso accostato a possibili movimenti di mercato. L’addio momentaneo di Sarri, poi rientrato con la conferma in panchina, aveva fatto vacillare alcune certezze. Il difensore aveva preso in considerazione l’idea di lasciare la Lazio, soprattutto in un momento in cui il club sembrava attraversare una fase di incertezza tecnica e dirigenziale. L’arrivo di Marco Baroni aveva ulteriormente alimentato i dubbi, ma il blocco del mercato e il ritorno di Sarri hanno congelato ogni possibile uscita.

Ora Romagnoli è nuovamente al centro del progetto, ma resta da affrontare il nodo del contratto. Come riportato da Il Messaggero, non ci sono stati incontri ufficiali tra la dirigenza della Lazio e l’entourage del calciatore durante l’estate. Tutti i rinnovi sono stati sospesi in attesa di una maggiore chiarezza interna, e anche la situazione del numero 13 è rimasta in stand-by.

Romagnoli, da parte sua, ha sempre espresso orgoglio nel vestire la maglia della Lazio, club di cui è tifoso fin da bambino. La sua priorità è proseguire il percorso a Formello, ma è chiaro che una risposta dalla società sarà necessaria a breve, per evitare che si creino tensioni o incertezze con l’avvicinarsi del mercato invernale.

Il ritorno in campo rappresenta un’occasione importante per Romagnoli, sia per ritrovare il ritmo partita che per dimostrare, ancora una volta, di essere un leader silenzioso ma indispensabile. Allo stesso tempo, la Lazio è chiamata a prendere posizione: blindare uno dei suoi uomini chiave oppure rischiare di perdere un patrimonio tecnico e simbolico.

Il futuro di Romagnoli è ancora tutto da scrivere. E la Lazio, se vuole davvero costruire un progetto solido, dovrà iniziare da lui.