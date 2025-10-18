Romagnoli Lazio, rinnovo a rischio: aspetta ancora gli arretrati e Lotito non vuole andare oltre questo ingaggio per prolungare di altri tre anni

Domani sarà un giorno speciale per Alessio Romagnoli. Nella difficile trasferta di Bergamo, il difensore centrale festeggerà le sue 100 presenze in Serie A con la maglia della Lazio, la squadra per cui ha sempre tifato. Un traguardo importante, quasi una pietra miliare, che tuttavia cozza con la totale incertezza che aleggia sul suo futuro: nonostante la ricorrenza, il giocatore ancora non conosce il suo destino.

La situazione contrattuale di Romagnoli è complessa e sintomatica delle difficoltà del club. Paradossalmente, prima del ritorno di Maurizio Sarri, il centrale era considerato in partenza, già con le valigie in mano. È stato proprio l’allenatore toscano a blindare il suo pupillo, opponendosi fermamente alla sua cessione, anche di fronte a una proposta faraonica arrivata dal Qatar, pronta a ricoprirlo d’oro. Sarri ha tentato di fare da intermediario per velocizzare il rinnovo, prima di scoprire che la Lazio, di fatto, non avrebbe potuto garantirglielo a causa dello stop imposto dalla Covisoc.

Tutto è stato quindi rinviato a gennaio. Ma la strada è tutt’altro che in discesa. Se la società non dovesse riuscire a risanare completamente il “costo del lavoro allargato”, il temuto articolo 9 delle Noif imporrebbe un ulteriore e frustrante slittamento di ogni negoziazione alla prossima estate, a giugno.

Nel frattempo, Romagnoli attende. Il trentenne ha un contratto in scadenza nel 2027, ma aspetta anche di veder saldati alcuni arretrati promessi e mai ricevuti dal lontano 2022. Attualmente guadagna 3 milioni di euro netti. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, il presidente Lotito sarebbe disposto a offrirgli un prolungamento per un ulteriore triennio, riconoscendogli al massimo quasi lo stesso ingaggio (che resterebbe comunque il più alto in rosa, al pari di quello di Zaccagni). La volontà di Alessio è quella di restare nella Capitale, ma tra vincoli di bilancio e pendenze passate, nulla può essere dato per scontato.