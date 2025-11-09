 Romagnoli Lazio, sarà titolare contro l'Inter! La decisione
Connect with us

News

Romagnoli Lazio, il difensore titolare contro l'Inter? Sarri verso la decisione definitiva per questa sera: le ultimissime in vista del match di San Siro

News

Inter Lazio: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di Serie A

News

Formazioni ufficiali Inter Lazio, le scelte dei due tecnici per il match dell'undicesima giornata di Serie A

News

Lazio, Isaksen chiamato ad una nuova sfida di livello. Contro l'Inter da lui ci si aspetta una cosa. I dettagli

News

Inter-Lazio in streaming gratis? Dove vedere diretta live della partita

News

Romagnoli Lazio, il difensore titolare contro l’Inter? Sarri verso la decisione definitiva per questa sera: le ultimissime in vista del match di San Siro

Lazio news 24

Published

32 minuti ago

on

By

Romagnoli
Romagnoli

Romagnoli Lazio, il difensore titolare contro l’Inter? Recupera e giocherà dal primo minuto a San Siro: Sarri ha deciso!

Buone notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri in vista della sfida di questa sera contro l’Inter a San Siro. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, Alessio Romagnoli ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Il difensore biancoceleste, dopo giorni di lavoro differenziato, ha dato il suo ok allo staff tecnico per partire titolare.

Il numero 13 affiancherà Mario Gila al centro della difesa, con il giovane Provstgaard che partirà invece dalla panchina. Romagnoli, fondamentale per equilibrio ed esperienza, rappresenta un tassello chiave nella retroguardia biancoceleste, soprattutto contro un avversario come l’Inter, dotato di un attacco tra i più prolifici della Serie A.

Romagnoli recupera in extremis: escluso il rischio di lesioni

Il difensore era in dubbio per un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra, accusato nel match di lunedì scorso contro il Cagliari. Gli esami medici avevano escluso lesioni, ma Sarri aveva comunque preallertato Provstgaard nel caso in cui il centrale non fosse riuscito a recuperare.

Negli ultimi allenamenti, però, sono arrivati segnali incoraggianti: Romagnoli ha completato la rifinitura senza problemi e ha garantito la propria disponibilità. La decisione definitiva è arrivata a poche ore dal fischio d’inizio: Romagnoli giocherà titolare, pronto a guidare la difesa biancoceleste nella difficile trasferta di San Siro.

Una presenza preziosa per la Lazio, che potrà contare sul suo leader difensivo in una partita dal peso specifico elevatissimo per la corsa ai piani alti della classifica.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.