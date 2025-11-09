Romagnoli Lazio, il difensore titolare contro l’Inter? Sarri verso la decisione definitiva per questa sera: le ultimissime in vista del match di San Siro

Romagnoli Lazio, il difensore titolare contro l’Inter? Recupera e giocherà dal primo minuto a San Siro: Sarri ha deciso!

Buone notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri in vista della sfida di questa sera contro l’Inter a San Siro. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, Alessio Romagnoli ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Il difensore biancoceleste, dopo giorni di lavoro differenziato, ha dato il suo ok allo staff tecnico per partire titolare.

Il numero 13 affiancherà Mario Gila al centro della difesa, con il giovane Provstgaard che partirà invece dalla panchina. Romagnoli, fondamentale per equilibrio ed esperienza, rappresenta un tassello chiave nella retroguardia biancoceleste, soprattutto contro un avversario come l’Inter, dotato di un attacco tra i più prolifici della Serie A.

Romagnoli recupera in extremis: escluso il rischio di lesioni

Il difensore era in dubbio per un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra, accusato nel match di lunedì scorso contro il Cagliari. Gli esami medici avevano escluso lesioni, ma Sarri aveva comunque preallertato Provstgaard nel caso in cui il centrale non fosse riuscito a recuperare.

Negli ultimi allenamenti, però, sono arrivati segnali incoraggianti: Romagnoli ha completato la rifinitura senza problemi e ha garantito la propria disponibilità. La decisione definitiva è arrivata a poche ore dal fischio d’inizio: Romagnoli giocherà titolare, pronto a guidare la difesa biancoceleste nella difficile trasferta di San Siro.

Una presenza preziosa per la Lazio, che potrà contare sul suo leader difensivo in una partita dal peso specifico elevatissimo per la corsa ai piani alti della classifica.