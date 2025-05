Romagnoli Lazio, giocatore compatibile con gli interessi della società o ad un passo dalla cessione? Le novità sul centrale

Condividi via email

Romagnoli Lazio, rinnovo del contratto o addio dal club biancoceleste? Cosa filtra sul destino dell’ex difensore del Milan

La Lazio e Alessio Romagnoli sono alla ricerca di un intesa che potrebbe restituire una grande gioia non solo al giocatore ma anche a tutti i tifosi oramai molto legati all’ex centrale di Milan e Sampdoria.

Il ds Fabiani ha infatti incontrato un rappresentante del calciatore a Formello, aprendo così una trattativa che si intensificherà dopo la partita di Serie A contro il Lecce. In dubbio anche il futuro di Pedro, Vecino e Guendouzi sono in attesa di discussioni sul rinnovo.

Secondo il Corriere dello Sport, la prossima settimana sarà cruciale per trovare degli accordi e capire quale sarà il destino di questi importanti pezzi della rosa di Marco Baroni. Il tempo stringe in quanto il contratto di Romagnoli scade nel 2027 e Lotito potrebbe valutare come opzione di offrire lui un prolungamento fino al 2029, mantenendo l’attuale stipendio con l’aggiunta di qualche bonus.