Romagnoli Lazio, frattura insanabile: il retroscena dell’affare sfumato con l’Al-Sadd

Romagnoli Lazio, quale sarà il futuro del difensore biancoceleste? Le ultime sulla trattativa in uscita dell’uomo spogliatoio dei capitolini

Il mercato invernale si è concluso lasciando Alessio Romagnoli alla Lazio, ma con una frattura ormai insanabile tra il difensore e la società biancoceleste. La trattativa con l’Al-Sadd, club qatariota allenato da Roberto Mancini, sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ma un imprevisto nelle fasi finali ha fatto naufragare l’operazione. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sono emersi importanti retroscena che hanno portato alla clamorosa rottura.

Romagnoli Lazio, la richiesta di cessione e la trattativa in stallo

Tutto è iniziato con la decisione di Romagnoli, ex capitano del Milan, di chiedere esplicitamente alla Lazio di essere ceduto per cercare una nuova avventura, con il Qatar come meta preferita. Nonostante una iniziale resistenza, la dirigenza della Lazio aveva aperto alla cessione, e le trattative con l’Al-Sadd sembravano procedere senza intoppi. Le due società avevano superato gli ostacoli economici, trovando un accordo sulla formula del trasferimento, che avrebbe dovuto essere strutturato su due soluzioni invece delle tre inizialmente proposte.

Romagnoli Lazio, l’intoppo finale: la richiesta di rinuncia a mensilità

Il colpo di scena è arrivato proprio al momento della firma. Secondo quanto rivelato, al giocatore è stata chiesta una rinuncia a tre mensilità, una condizione che ha fatto saltare la trattativa. Romagnoli, già stanco dei numerosi confronti tesi con la Lazio nei giorni precedenti, ha rifiutato fermamente questa proposta, bloccando così l’intera operazione. La frattura tra il difensore e il club capitolino è diventata così definitiva.

Romagnoli Lazio, il futuro in Qatar rimandato

Roberto Mancini, allenatore dell’Al-Sadd, aveva spinto con insistenza per l’acquisto di Romagnoli, vedendo nell’ex capitano del Milan il centrale ideale per la sua difesa. Nonostante l’affare sia saltato per il momento, la proprietà qatariota ha rassicurato l’allenatore, dichiarando che la trattativa verrà riaperta e completata durante la prossima sessione di mercato estiva.

Per Romagnoli, dunque, il futuro in Qatar sembra solo rimandato, ma intanto dovrà continuare a convivere con una situazione difficile alla Lazio, dove la sua permanenza è diventata una convivenza forzata. La frattura tra il numero 13 e l’ambiente biancoceleste sembra ormai definitiva, con la sensazione che l’addio sia solo una questione di tempo.

