Roma Lazio, derby come tutte le altre gare? Ecco cosa ne pensa Tudor, intervenuto in conferenza stampa

Cosi Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa pre Roma Lazio:

DERBY GARA COME LE ALTRE – «Ne ho fatti un po’ anche all’estero. Qualche bel derby c’è stato, a me queste partite importanti sono sempre piaciute. Sono partite diverse, ma anche come le altre, da preparare al meglio. Vanno interpretate in questo modo. Non puoi scappare dalle sensazioni della gente, da quelle dei giocatori. Si deve dare qualcosa in più non perdendo la testa, così va vissuto un derby piacevole. Con il giusto antagonismo e rispetto per l’avversario, rispetto per il calcio, dando emozioni e tifando la squadra. Questo è sport, stare sempre nel giusto, forzando la bellezza di questo sport bellissimo»

