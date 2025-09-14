 Roma, apprensione per Paulo Dybala: risentimento muscolare alla coscia, derby a rischio?
Connect with us

News

Roma, apprensione per Paulo Dybala: risentimento muscolare alla coscia, derby a rischio?

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: Romagnoli verso l’addio? Le ultime anche su Gila

News

Sassuolo Lazio 0-0 LIVE: niente rosso per Vranckx, il Var cambia la decisione dell'arbitro

News

Lazio Cesena 3-0: il 14 settembre 2014 la prima vittoria stagionale dei biancocelesti, il ricordo del club

News

Formazioni ufficiali Sassuolo Lazio: le scelte di Sarri e Grosso per la terza giornata di Serie A

News

Roma, apprensione per Paulo Dybala: risentimento muscolare alla coscia, derby a rischio?

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Dybala

Roma, ansia per Paulo Dybala: risentimento muscolare alla coscia per l’argentino, derby con la Lazio a rischio?

La Roma trattiene il fiato per le condizioni di Paulo Dybala, trequartista argentino di 31 anni e leader tecnico della formazione giallorossa. L’ex Juventus è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo nella sfida persa 0-1 contro il Torino, match valido per la quarta giornata di Serie A 2025-26.

A spiegare l’accaduto è stato Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma e tecnico esperto originario di Grugliasco, durante la conferenza stampa post-partita: «Ha sentito tirare, ma non credo sia nulla di grave». Il cambio, con l’ingresso dell’attaccante irlandese Evan Ferguson, è stato deciso a scopo precauzionale.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Dybala

Secondo le prime informazioni raccolte, Dybala avrebbe riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico della Roma nelle prossime ore, con ulteriori esami strumentali previsti per valutare l’entità del problema.

La notizia ha destato preoccupazione nell’ambiente giallorosso, vista l’importanza del fantasista argentino nello scacchiere tattico di Gasperini. Dybala, infatti, non è solo il principale riferimento offensivo, ma anche un giocatore capace di accendere la manovra con giocate decisive e assist illuminanti.

Derby alle porte

L’infortunio arriva in un momento delicatissimo: domenica 21 settembre alle ore 12:30, allo Stadio Olimpico, è in programma il derby di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Si tratta del primo derby capitolino della stagione, una partita che vale ben più dei tre punti in palio e che potrebbe influenzare il morale e la classifica di entrambe le squadre.

Programma della squadra

Gasperini ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì a Trigoria. L’obiettivo è recuperare energie e, soprattutto, capire se Dybala potrà essere a disposizione per la stracittadina.

La Roma e i suoi tifosi attendono con ansia notizie positive: la presenza della “Joya” nel derby sarebbe un fattore determinante per affrontare al meglio una delle sfide più sentite dell’intera stagione di Serie A.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.