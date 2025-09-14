Roma, apprensione per Paulo Dybala: risentimento muscolare alla coscia, derby a rischio?

Roma, ansia per Paulo Dybala: risentimento muscolare alla coscia per l’argentino, derby con la Lazio a rischio?

La Roma trattiene il fiato per le condizioni di Paulo Dybala, trequartista argentino di 31 anni e leader tecnico della formazione giallorossa. L’ex Juventus è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo nella sfida persa 0-1 contro il Torino, match valido per la quarta giornata di Serie A 2025-26.

A spiegare l’accaduto è stato Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma e tecnico esperto originario di Grugliasco, durante la conferenza stampa post-partita: «Ha sentito tirare, ma non credo sia nulla di grave». Il cambio, con l’ingresso dell’attaccante irlandese Evan Ferguson, è stato deciso a scopo precauzionale.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Dybala

Secondo le prime informazioni raccolte, Dybala avrebbe riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico della Roma nelle prossime ore, con ulteriori esami strumentali previsti per valutare l’entità del problema.

La notizia ha destato preoccupazione nell’ambiente giallorosso, vista l’importanza del fantasista argentino nello scacchiere tattico di Gasperini. Dybala, infatti, non è solo il principale riferimento offensivo, ma anche un giocatore capace di accendere la manovra con giocate decisive e assist illuminanti.

Derby alle porte

L’infortunio arriva in un momento delicatissimo: domenica 21 settembre alle ore 12:30, allo Stadio Olimpico, è in programma il derby di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato. Si tratta del primo derby capitolino della stagione, una partita che vale ben più dei tre punti in palio e che potrebbe influenzare il morale e la classifica di entrambe le squadre.

Programma della squadra

Gasperini ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì a Trigoria. L’obiettivo è recuperare energie e, soprattutto, capire se Dybala potrà essere a disposizione per la stracittadina.

La Roma e i suoi tifosi attendono con ansia notizie positive: la presenza della “Joya” nel derby sarebbe un fattore determinante per affrontare al meglio una delle sfide più sentite dell’intera stagione di Serie A.