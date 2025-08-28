Rocchi sulla Lazio: «Sarei rimasto a vita lì! Per me è una seconda cosa, e ricordo che...» - Lazio News 24

Lazio, Rocchi emoziona i tifosi: «Sarei rimasto a vita. È la mia casa»

Tommaso Rocchi, uno dei capitani più amati della storia recente della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha ripercorso i suoi anni in biancoceleste con parole cariche di emozione. Un legame indissolubile con il club capitolino, che per Rocchi rappresenta molto più di una semplice tappa della sua carriera: «La Lazio è la mia vita».

Rocchi e il rapporto con la Lazio: amore eterno

«Quando i tifosi mi incontrano al bar, mi dicono ancora “ciao capitano”», ha raccontato Rocchi. Un segnale chiaro di quanto sia ancora vivo il suo legame con l’ambiente biancoceleste, nonostante siano passati diversi anni dal suo addio al campo.

Durante l’intervista, Rocchi ha ricordato alcuni dei momenti più significativi vissuti con la maglia della Lazio: «Il derby del 6 gennaio 2005, il centesimo gol segnato a Cagliari, la rete in Supercoppa contro l’Inter nel 2009 e la vittoria della Coppa Italia. Avrei voluto restare per sempre, senza alcun dubbio».

Il sogno interrotto a Formello

Rocchi ha anche parlato della sua esperienza post-carriera, che l’ha visto inizialmente coinvolto nel settore giovanile della Lazio. «Volevo allenare i ragazzi più grandi, salire di categoria. Ma purtroppo non mi è stata data questa possibilità. Così ho preferito interrompere il rapporto con la Lazio e cercare un’altra esperienza».

Una scelta difficile per chi, come lui, si sente ancora oggi profondamente legato ai colori biancocelesti: «Non è stato semplice lasciare Formello. Io sono laziale e lo sarò per sempre, così come i miei tre figli».

Nessuna trattativa per tornare in società

Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile ritorno di Rocchi nella dirigenza della Lazio, ma lui stesso ha smentito: «Non abbiamo mai approfondito il discorso».