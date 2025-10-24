Rocchi Lazio, l’ex attaccante analizza nei dettagli il momento biancoceleste e svela anche alcuni aneddoti importanti sulla sua esperienza con questa maglia

Rocchi Lazio: tra ricordi e riflessioni sull’attualità biancoceleste. Le parole dell’ex attaccante sul momento del club capitolino.

Tommaso Rocchi, simbolo della Lazio negli anni d’oro, ha recentemente raccontato a Radiosei la sua esperienza nella Capitale e il suo punto di vista sull’attuale squadra di Sarri, in vista del prossimo impegno contro la Juventus. Il tema centrale del suo intervento è stato proprio il legame indissolubile con i colori biancocelesti, tra passato glorioso e presente pieno di sfide.

Parlando dei suoi tempi alla Lazio, Rocchi ha sottolineato quanto i derby fossero intensi e sentiti: «I miei derby erano particolari, più carichi di sentimento. L’affetto dei tifosi ti entrava dentro e dovevi portarlo in campo. Fin dal primo giorno ho percepito questa connessione con la città e la tifoseria. Avere in squadra un laziale come Di Canio mi ha aiutato a integrarmi subito. Il mio primo derby con il gol di Paolo ha lasciato un’impronta indelebile». Rocchi ha anche ricordato i compagni con cui ha legato di più: Ledesma, Pandev, Del Nero e Mauri, con cui i rapporti restano vivi nonostante il tempo passato.

Il capitolo trofei, sempre legato a Rocchi , ha fatto riaffiorare emozioni intense: «Coppa Italia 2009 o Supercoppa Italiana a Pechino? Entrambi importanti, ma la Supercoppa ha un sapore speciale per come è arrivata, per l’avversario e per il mio gol. Il primo trofeo, la Coppa Italia, resta però indelebile, anche se non dimentico il rigore sbagliato contro la Samp (ride)».

Riflettendo sul calcio moderno, Rocchi ha osservato come il ruolo dell’attaccante sia cambiato: «Oggi gli attaccanti partecipano meno al palleggio e la giocata è più diretta. Castellanos gioca di squadra, Dia sfrutta profondità e spazi. Io ero più da palleggio e inserimenti, ma tutto dipende dalle idee del tecnico. È fondamentale adattare il modello di gioco alle caratteristiche dei giocatori».

Infine, l’ex bomber ha espresso sostegno alla Lazio di oggi: «Domenica vedrò la partita e farò il tifo. La squadra deve affrontare le difficoltà con convinzione, fiducia e autostima. Nei momenti negativi, se si dà qualcosa in più senza arrendersi, i risultati possono arrivare. Alla Lazio non devono mancare questi valori».

Rocchi resta quindi non solo un ricordo del passato, ma un punto di riferimento anche per il presente biancoceleste, capace di unire emozione, esperienza e speranza per la squadra di Sarri. La sua voce testimonia quanto la storia e la cultura del club siano radicate nel cuore di chi ha contribuito a scriverla.