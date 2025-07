Rivali Lazio, sentite cosa ha detto Percassi su quello che sarà il futuro di Ademola Lookman - Lazio News 24

Rivali Lazio, l’Atalanta parla del futuro di Lookman: le parole di Percassi. La situazione

In attesa della conferenza stampa di presentazione di Ahanor, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro di Ademola Lookman, attaccante spesso accostato alle squadre di vertice e tra i nomi caldi del mercato estivo.

Le sue parole fanno luce su una possibile partenza del nigeriano, che potrebbe rafforzare una diretta concorrente dei Rivali Lazio in Serie A. «Lookman? Posso solo dire che da tempo ha manifestato la volontà di lasciare l’Atalanta. Non è un mistero: era il giocatore destinato a partire. Una cessione importante all’anno è parte del nostro modo di lavorare», ha dichiarato Percassi.

L’AD nerazzurro ha poi evidenziato come, nonostante l’interesse di diversi club, non siano mai arrivate offerte concrete fino a pochi giorni fa. «Fino a ieri non avevamo nulla di definito, ma l’Inter ha avanzato una proposta scritta. Con loro c’è un rapporto di stima e amicizia, in particolare con Beppe Marotta. Ora valuteremo con serenità».

Questa mossa dell’Inter – una delle principali Rivali della Lazio nella corsa ai vertici della classifica – rischia di spostare equilibri importanti. L’eventuale approdo di Lookman in nerazzurro rappresenterebbe un ulteriore potenziamento di una squadra che già parte con ambizioni scudetto, alimentando le difficoltà dei biancocelesti nel tenere il passo.

Lazio e Atalanta sono entrambe realtà che si contendono da anni i piazzamenti europei e, in diverse stagioni, si sono ritrovate fianco a fianco in classifica. La cessione di un talento come Lookman a una delle Rivali Lazio più pericolose, come l’Inter, non può passare inosservata tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Percassi ha poi voluto concludere con una riflessione chiara: «Nel mercato si leggono tante cose, ma i valori li decide solo la società. E noi sappiamo bene quale sia il valore di Lookman».

Il futuro dell’esterno offensivo resta dunque in bilico, ma una cosa è certa: qualsiasi sua destinazione avrà un impatto diretto anche sulle prospettive della Lazio, sempre più circondata da rivali ambiziose e attive sul mercato.