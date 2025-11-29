 Rivali Lazio, quella squadra ha recuperato un giocatore importante in vista della sfida contro i biancocelesti - Lazio News 24
Rivali Lazio, quella squadra ha recuperato un giocatore importante in vista della sfida contro i biancocelesti

Milan Lazio LIVE 1-0: tornato l'equilibrio a San Siro dopo i cambi

Milan Lazio, per Sarri sono 150 partite sulla panchina biancoceleste. Il traguardo celebrato dal club: superata una leggenda

Milan Lazio, c'è anche Radu tra i tifosi a San Siro! L'ex capitano biancoceleste a sostegno della squadra di Sarri insieme ad un altro ex biancoceleste - FOTO

Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata di Serie A. Sarri scioglie i dubbi

4 ore ago

Sarri
As Roma 30/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Bologna pronto ad affrontare i Rivali Lazio: Cambiaghi e Rowe recuperati, dubbi per Freuler e Skorupski. La situazione attuale

Buone notizie per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, in vista del prossimo impegno di campionato contro la Cremonese e, più in generale, contro i Rivali Lazio. Il tecnico può infatti contare sul ritorno in gruppo di Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe, che saranno quindi disponibili anche per la sfida contro la Lazio valida per la quattordicesima giornata.

Il Bologna si è ritrovato questa mattina a Casteldebole per preparare il posticipo di lunedì dopo il giorno di riposo concesso da Italiano. Cambiaghi e Rowe si sono allenati regolarmente insieme ai compagni, mostrando buone condizioni e prontezza a dare il loro contributo alla squadra in questo finale di 2025. La loro disponibilità rappresenta un segnale positivo per Italiano, che potrà contare su maggiori opzioni offensive contro i Rivali Lazio.

Restano invece in dubbio due elementi importanti: Remo Freuler, che ha lavorato a parte, e il portiere Lukasz Skorupski, impegnato in terapie all’Isokinetic. La loro presenza contro la Lazio del 7 dicembre resta quindi incerta, e Italiano dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche dei due giocatori nei prossimi giorni per decidere eventuali formazioni alternative.

Il rientro di Cambiaghi e Rowe, insieme alla gestione delle assenze, sarà fondamentale per affrontare i Rivali Lazio, una squadra che storicamente richiede attenzione e organizzazione in campo. Il tecnico felsineo punta a preparare al meglio i propri giocatori, sfruttando anche la possibilità di rotazioni e cambi tattici per sorprendere gli avversari.

Con la sosta breve e la sfida ravvicinata contro la Lazio, Italiano dovrà bilanciare la condizione fisica della squadra, garantendo che tutti i giocatori chiave siano pronti per affrontare i Rivali Lazio e ottenere punti importanti in una fase delicata del campionato.

