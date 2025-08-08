Rivali Lazio, una big si rinforza prendendo Morata. Si complica la corsa europea dei biancocelesti? - Lazio News 24

Rivali Lazio: il Como si rinforza con Morata in vista della prima di campionato

Il Como si prepara a diventare uno dei principali rivali della Lazio nella stagione 2025-2026 di Serie A. La squadra lariana, reduce da una promozione storica e sostenuta da una proprietà ambiziosa, sta costruendo una rosa di altissimo livello per affrontare la massima serie. La prima giornata vedrà proprio Como e Lazio una di fronte all’altra, ma la notizia che agita il mercato riguarda un possibile colpo di scena: l’arrivo imminente di Álvaro Morata in maglia biancoblu.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Morata sarebbe ormai vicinissimo a diventare un giocatore del Como. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, il club guidato da Cesc Fabregas pare aver trovato l’intesa definitiva per portare in Italia l’ex attaccante di Juventus, Atletico Madrid e Real Madrid. Il Como, dunque, si candida a essere tra le rivali della Lazio più sorprendenti di questo campionato.

I dettagli finali dell’operazione riguardano la risoluzione del prestito che lega Morata al Galatasaray e il suo rientro al Milan, club che ne detiene i diritti. Una volta completato questo passaggio, il Como potrà ufficializzare l’acquisto e presentare il suo nuovo numero 9 ai tifosi. Una mossa che conferma le ambizioni del club e aumenta l’attenzione mediatica sulla sfida con la Lazio.

La Lazio, da parte sua, dovrà farsi trovare pronta all’esordio contro un avversario che, almeno sulla carta, si presenta come uno dei più agguerriti tra i neopromossi. I biancocelesti, che stanno lavorando per trovare continuità e rilanciarsi in zona Europa, sanno bene che sottovalutare squadre come il Como sarebbe un errore. E proprio l’eventuale presenza di Morata tra le fila dei lariani rende ancora più delicato l’approccio alla prima giornata.

In questo contesto, i rivali della Lazio si moltiplicano non solo tra le big storiche del campionato, ma anche tra le nuove realtà emergenti, capaci di investire e sorprendere. La sfida tra Como e Lazio, dunque, non sarà solo un confronto tra neopromossa e veterana della Serie A, ma un primo vero test di carattere per i biancocelesti.