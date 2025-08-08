 Rivali Lazio, una big si rinforza prendendo Morata. Si complica la corsa europea dei biancocelesti? - Lazio News 24
Connect with us

News

Rivali Lazio, una big si rinforza prendendo Morata. Si complica la corsa europea dei biancocelesti?

News

Castellanos perno dell'attacco? La Lazio punta su di lui, ma occhio anche a quell'attaccante

News

Guendouzi e le motivazioni dietro alla sua nuova figura da leader nella Lazio! Un grande pilastro

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, quali sono le garanzie che offre ad oggi Lotito? Spunta fuori un piano importante

News

Vecino tra talento ed esperienza: la Lazio di Sarri può contare su queste caratteristiche. Il punto

News

Rivali Lazio, una big si rinforza prendendo Morata. Si complica la corsa europea dei biancocelesti?

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

WhatsApp Image 2023 09 17 at 11.27.02

Rivali Lazio: il Como si rinforza con Morata in vista della prima di campionato

Il Como si prepara a diventare uno dei principali rivali della Lazio nella stagione 2025-2026 di Serie A. La squadra lariana, reduce da una promozione storica e sostenuta da una proprietà ambiziosa, sta costruendo una rosa di altissimo livello per affrontare la massima serie. La prima giornata vedrà proprio Como e Lazio una di fronte all’altra, ma la notizia che agita il mercato riguarda un possibile colpo di scena: l’arrivo imminente di Álvaro Morata in maglia biancoblu.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Morata sarebbe ormai vicinissimo a diventare un giocatore del Como. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, il club guidato da Cesc Fabregas pare aver trovato l’intesa definitiva per portare in Italia l’ex attaccante di Juventus, Atletico Madrid e Real Madrid. Il Como, dunque, si candida a essere tra le rivali della Lazio più sorprendenti di questo campionato.

I dettagli finali dell’operazione riguardano la risoluzione del prestito che lega Morata al Galatasaray e il suo rientro al Milan, club che ne detiene i diritti. Una volta completato questo passaggio, il Como potrà ufficializzare l’acquisto e presentare il suo nuovo numero 9 ai tifosi. Una mossa che conferma le ambizioni del club e aumenta l’attenzione mediatica sulla sfida con la Lazio.

La Lazio, da parte sua, dovrà farsi trovare pronta all’esordio contro un avversario che, almeno sulla carta, si presenta come uno dei più agguerriti tra i neopromossi. I biancocelesti, che stanno lavorando per trovare continuità e rilanciarsi in zona Europa, sanno bene che sottovalutare squadre come il Como sarebbe un errore. E proprio l’eventuale presenza di Morata tra le fila dei lariani rende ancora più delicato l’approccio alla prima giornata.

In questo contesto, i rivali della Lazio si moltiplicano non solo tra le big storiche del campionato, ma anche tra le nuove realtà emergenti, capaci di investire e sorprendere. La sfida tra Como e Lazio, dunque, non sarà solo un confronto tra neopromossa e veterana della Serie A, ma un primo vero test di carattere per i biancocelesti.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.