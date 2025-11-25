Rivali Lazio, molte sorprese dopo questa serata di Champions. Il punto! - Lazio News 24

Rivali Lazio, tante sorprese dopo questa giornata di Champions League. Cosa è successo?

La quinta giornata di Champions League regala spettacolo, sorprese e risultati che interessano da vicino anche i Rivali Lazio nella corsa europea. Juventus e Napoli sorridono, mentre cadono pesantemente Barcellona e Manchester City, due delle principali potenze del calcio continentale.

In Norvegia la Juventus di Conte affronta una trasferta insidiosa contro il Bodo/Glimt, resa ancora più complicata dalle temperature gelide. I padroni di casa passano in vantaggio alla mezz’ora con Blomberg, andando al riposo avanti 1-0. A inizio ripresa, però, i bianconeri cambiano marcia: Openda firma subito il pareggio e dieci minuti dopo McKennie completa la rimonta portando la Juve sul 2-1. Nel finale Fet trasforma un rigore per il 2-2, ma il gol di David decide il match e regala tre punti preziosi ai torinesi, risultato seguito con attenzione anche dai Rivali Lazio impegnati nella lotta alle posizioni europee.

Al Maradona il Napoli si scontra con il muro del Qarabag, che resiste per più di un’ora prima di cedere ai colpi degli azzurri. È McTominay a sbloccare l’incontro al 68’, mentre un’autorete di Jankovic chiude i conti sul 2-0. Una vittoria importante che conferma la squadra di Spalletti tra le più in forma, un segnale non irrilevante per i Rivali Lazio che osservano da vicino l’andamento delle dirette concorrenti.

Successi anche per il Marsiglia di De Zerbi, trascinato da una doppietta di Aubameyang nel 2-1 al Newcastle, e per il Dortmund, che travolge il Villarreal con un poker firmato Guirassy, Adeyemi e Svensson.

Clamoroso tonfo del Barcellona, in inferiorità numerica dal 44’ per l’espulsione di Araujo: i blaugrana crollano 3-0 in casa del Chelsea, con l’autogol di Koundé e le reti di Willian e Delap. Stesso destino per il Manchester City di Guardiola, sconfitto 2-0 dal Bayer Leverkusen grazie ai gol di Grimaldo e Schick.

Pareggio senza reti tra Slavia Praga e Athletic Bilbao, mentre il Benfica di Mourinho trova la sua prima vittoria superando l’Ajax 2-0. Infine, l’Union SG batte di misura il Galatasaray grazie a David.

Un turno ricco di emozioni, risultati pesanti e indicazioni importanti anche per i Rivali Lazio, sempre attenti alle dinamiche europee che possono influenzare obiettivi e ambizioni della squadra biancoceleste.

