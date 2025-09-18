Rivali Lazio, novità importanti per quanto riguarda Ademola Lookman. Il punto - Lazio News 24

Rivali Lazio, l’Atalanta ritrova Lookman: rientro importante in vista dei prossimi impegni

Tra le rivali della Lazio nella corsa a un piazzamento europeo, l’Atalanta torna a far parlare di sé con un’importante novità: il rientro in gruppo di Ademola Lookman. L’esterno offensivo nigeriano è stato riaggregato alla squadra nerazzurra durante la seduta di allenamento odierna, dopo settimane di tensioni legate a dinamiche interne e possibili scenari di mercato.

Il ritorno di Lookman rappresenta un tassello fondamentale per l’Atalanta, che sta cercando di ritrovare continuità e brillantezza dopo un avvio di stagione altalenante. Per la Lazio, che monitora con attenzione l’evoluzione delle dirette concorrenti, il recupero dell’ex Lipsia è una notizia da non sottovalutare: l’attaccante è infatti uno dei giocatori più imprevedibili e incisivi nel sistema di gioco di Gasperini, capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni e giocate in profondità.

Tra le squadre che si contendono un posto in Europa, le rivali della Lazio non stanno certo a guardare. E l’Atalanta, pur avendo dovuto affrontare diversi infortuni nelle ultime settimane, dimostra di voler restare nella lotta al vertice. Il reintegro di Lookman va proprio in questa direzione, anche grazie al ruolo chiave giocato dalla dirigenza bergamasca – in particolare Stephen Pagliuca – nel mediare e riportare serenità tra giocatore e società.

La notizia arriva in un momento delicato anche per la Lazio, reduce da un calendario fittissimo e con il Derby alle porte. I biancocelesti devono fare i conti con i propri problemi, ma tengono sempre un occhio rivolto a ciò che accade tra le avversarie, soprattutto tra quelle che, come l’Atalanta, ambiscono agli stessi obiettivi stagionali.

Il prossimo calendario dell’Atalanta prevede impegni cruciali contro Torino e Juventus, partite che potranno dire molto sulla reale competitività della squadra di Gasperini. Per la Lazio, analizzare le mosse e lo stato di forma delle rivali è parte integrante della strategia stagionale.

In sintesi, il ritorno di Lookman rafforza una delle rivali della Lazio più pericolose, e aggiunge un ulteriore elemento di interesse nella corsa a un piazzamento europeo che si preannuncia combattutissima fino all’ultima giornata.