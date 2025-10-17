Rivali Lazio, aspettando il match di domenica l'Atalanta festeggia questa cosa. Il punto - Lazio News 24

I rivali della Lazio festeggiano: Atalanta celebra i 118 anni con maglia speciale e una nuova statua

In vista della prossima sfida contro la Lazio, i rivali della Lazio, ovvero l’Atalanta, celebrano un traguardo importante della propria storia: il 118° anniversario dalla fondazione del club. Il 17 ottobre 1907 nasceva infatti la Dea, una delle realtà più solide e riconoscibili del calcio italiano, oggi tra le più competitive anche a livello europeo.

Per festeggiare questo storico compleanno, il club bergamasco ha annunciato una serie di iniziative celebrative, in attesa della gara contro i biancocelesti. In particolare, l’Atalanta scenderà in campo con una maglia speciale, arricchita da una patch commemorativa dedicata proprio all’anniversario. Un gesto simbolico ma carico di significato per i tifosi nerazzurri, che rappresenta l’orgoglio e l’identità di una città intera.

Il messaggio lanciato dal club, attraverso un emozionante video pubblicato sui canali social ufficiali, è chiaro: «Un cuore, una città. Da 118 anni batte sempre allo stesso ritmo. 90 minuti per la maglia, sudata, sempre. I nostri colori, la nostra seconda pelle. 1907, l’anno che ha cambiato per sempre la storia di Bergamo. Il dodicesimo uomo in campo, i nostri tifosi».

Una narrazione potente, che sottolinea il legame profondo tra la squadra e la propria comunità. Ma le iniziative non finiscono qui: venerdì 17 ottobre, nel piazzale antistante lo stadio Gewiss, sarà inaugurata una statua celebrativa dedicata alla vittoria in Europa League, il trofeo più importante della storia recente atalantina.

Questo clima di festa darà certamente ulteriore carica alla squadra in vista della sfida contro la Lazio, una gara che promette emozioni e che vede l’Atalanta decisa a dimostrare ancora una volta il proprio valore davanti al proprio pubblico. I rivali della Lazio non nascondono l’ambizione di consolidare il proprio status in campionato e in Europa, facendo leva anche su momenti simbolici come questo anniversario.

Per i biancocelesti, quella di Bergamo si preannuncia come una trasferta particolarmente insidiosa, non solo per il valore tecnico dell’Atalanta, ma anche per l’atmosfera carica di entusiasmo e orgoglio che si respira in città. I rivali della Lazio, dunque, si preparano al confronto con rinnovata energia e una forte spinta emotiva.

