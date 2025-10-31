Ritiro Pedro, clamoroso annuncio dell'attaccante. Sará il suo ultimo anno alla Lazio - Lazio News 24

Ritiro Pedro: l’attaccante spagnolo annuncia l’addio alla Lazio

Il ritiro di Pedro si avvicina. L’attaccante spagnolo della Lazio, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di campionato, ha annunciato ufficialmente che questa sarà la sua ultima stagione in biancoceleste. Una dichiarazione che segna la fine di un capitolo importante, non solo per lui ma anche per il club capitolino, dove il giocatore è diventato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Pedro, visibilmente emozionato, ha parlato con sincerità dei propri sentimenti e delle motivazioni che lo spingono a concludere la sua esperienza con la Lazio e, forse, la sua carriera:

«Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio. Voglio godermi ogni partita, ogni momento, e lasciare un buon ricordo ai tifosi. Il mio obiettivo è chiudere aiutando la squadra a tornare in Europa, perché è lì che merita di stare.»

Il tema del ritiro di Pedro non sorprende del tutto. A 38 anni, l’ex attaccante di Barcellona e Chelsea sente che si avvicina il momento di dire basta al calcio giocato. Tuttavia, il suo impegno quotidiano resta intatto: continua ad allenarsi con dedizione, mettendo la propria esperienza al servizio dei più giovani e mantenendo alto il livello di professionalità che lo ha sempre contraddistinto.

Pedro ha poi aggiunto:

«Ogni giorno che passa mi avvicina un po’ di più al ritiro. Non so quanti altri anni giocherò, ma sento che è arrivato il momento di pensare al futuro. Voglio chiudere bene questa avventura, con la stessa passione con cui l’ho iniziata.»

Durante le ultime stagioni, Pedro è diventato uno dei leader silenziosi dello spogliatoio biancoceleste, un giocatore capace di unire qualità tecnica, esperienza e carisma. Il suo possibile ritiro apre ora un capitolo di riflessione per la società e per i tifosi, che vedono andare via un campione capace di lasciare il segno con la sua eleganza e la sua mentalità vincente.

Con il ritiro di Pedro, la Lazio perde non solo un calciatore di talento, ma anche un uomo che ha incarnato al meglio i valori del club: sacrificio, rispetto e spirito di squadra. I prossimi mesi saranno dunque un’occasione per celebrarlo e, magari, salutarlo con una qualificazione europea che rappresenterebbe la degna conclusione di una carriera straordinaria.