Ritiro Auronzo, nuovi fischi per Acerbi: Sarri ferma la seduta

Durante l’allenamento mattutino nel ritiro di Auronzo nuovo fischi dei tifosi ad Acerbi: Sarri non ci sta e interrompe la seduta

Nell’allenamento mattutino nel ritiro di Auronzo, seduta che ha riguardato in particolare i movimenti della linea difensiva, Francesco Acerbi è stato nuovamente subissato di fischi dai tifosi.

Maurizio Sarri non ha per nulla apprezzato il gesto interrompendo la seduta e riprendendo i supporters: «Noi siamo qui per lavorare».