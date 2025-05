Riscatto Rovella, la Lazio pronta a versare nelle casse bianconere la cifra per riscattare il cartellino: le ultime

Condividi via email

Riscatto Rovella, ecco la situazione legata al diritto di riscatto del giocatore di proprietà della Juventus: le ultime

Per la Lazio è arrivato il momento di occuparsi del riscatto Rovella. I biancocelesti dovranno versare un indennizzo alla Juventus in quanto era stata fissata una clausola di diritto di riscatto al termine del campionato.

Stando quindi alle parole della Gazzetta dello Sport i capitolini dovranno quindi versare nelle casse bianconere ben 17 milioni di euro nel mese di giugno. In questo modo il giocatore potrà scendere in campo con maggior serenità e avrà l’opportunità di perseverare la propria ricerca del gol, con una dedica speciale per la nascita imminente di sua figlia.