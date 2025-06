Rinnovo Vecino, in dubbio il futuro dell’ex Inter: le ultime sull’uruguagio e sull’eventuale prolungamento del contratto

Rinnovo Vecino. Continua la telenovela legata al futuro di Matías Vecino. Il centrocampista della Lazio è rimasto con dei grandi dubbi ai biancocelesti in quanto è amareggiato per il silenzio riguardo al suo rinnovo contrattuale.

Al contrario, Pedro, che si prepara a lavorare nuovamente con Maurizio Sarri, sembra avere buone possibilità di rinnovo. Secondo quanto scritto da il Il Messaggero, l’ex Barcellona ha avuto una stagione molto positiva e, per questa ragione, non sarebbe preoccupato per il proprio prolungamento di contratto, in scadenza il 30 giugno 2025.

A partire da oggi, Sarri riprenderà ufficialmente il suo ruolo a Formello, dove discuterà anche delle questioni di mercato, inclusi i rinnovi. Filtra quindi un cauto ottimismo per il rinnovo di Pedro mentre Vecino attende ancora notizie dalla società. Staremo a vedere quale sarà l’epilogo di questa storia per la prossima Serie A.