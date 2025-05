Rinnovo Vecino, la Lazio prende tempo per risolvere i problemi legati ai contratti dei giocatori: piomba il Como sull’uruguagio

Rinnovo Vecino, la Lazio esita ed il Como ne approfitta: ecco la situazione aggiornata sul futuro dell’ex centrocampista dell’Inter

Uno dei giocatori che potrebbe essere decisivo per questi ultimi 180 minuti di Serie A è senza dubbio Vecino. Il biancoceleste, decisivo già nella sfida contro la Juventus, si prepara a fare i conti con il proprio passato in vista della sfida contro l’Inter nella prossima giornata di campionato.

Nel frattempo sul fronte Calciomercato Lazio, arrivano degli aggiornamenti. Stando alle parole de il Corriere dello Sport il giocatore vorrebbe rinnovare ma Fabiani non si sarebbe ancora mosso in questa direzione. Nel frattempo il Como rimane affacciato per valutare l’affondo per l’uruguagio.