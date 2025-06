Rinnovo Romagnoli, il difensore prende tempo e Fabiani valuta nuove idee. Le ultime da Formello

Rinnovo Romagnoli, sempre più delicata la situazione legata al contratto dell’ex Milan! Le ultime sul difensore centrale

A Formello si parla molto sia del calciomercato Lazio che del Rinnovo Romagnoli. Il centrale è infatti diventato un beniamino per la tifoseria capitolina e, per questo motivo, Lotito ha disposto un prolungamento fino al 2029 alle stesse cifre pattuite sino ad oggi.

Stando alle parole de il Corriere dello Sport il grande ostacolo per la fumata bianca è l’ingaggio. Quando firmò, accettò uno stipendio più basso con la promessa di un aumento in caso di Champions. Ma, nonostante il secondo posto in Serie A della stagione 2022-23, questa parola non venne mai mantenuta.