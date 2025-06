Rinnovo Pedro, ora è ufficiale! Lo spagnolo ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2026!

Rinnovo Pedro, lo spagnolo ha firmato! Ecco tutti i dettagli e il comunicato della società capitolina per il prolungamento del contratto

Grandi notizie per i tifosi della Lazio che potranno vedere uno dei loro beniamini con la maglia della prima squadra della capitale per un altro anno. C’è stato infatti il Rinnovo Pedro, il quale rimarrà nella Città Eterna per almeno un’altra stagione di Serie A. Il comunicato del Club:

«La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Pedro Rodríguez, che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Campione del mondo e d’Europa, vincitore di tutti i principali trofei internazionali per club, Pedro ha saputo rappresentare in campo e fuori i valori di esperienza, equilibrio e dedizione. Con la maglia della Lazio ha collezionato 176 presenze e 34 reti, diventando un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il rinnovo si inserisce in una logica di continuità e concretezza: l’esperienza e l’affidabilità di Pedro saranno risorse fondamentali per affrontare con solidità la prossima stagione.».