Rinnovo Pedro, previsto un incontro con la società per discutere i dettagli del contratto del giocatore ex Barcellona

Ancora in dubbio il futuro Pedro! L’attaccante della Lazio ha svolto una stagione magistrale coronata da 10 reti di cui 9 da subentrato! Lo spagnolo è infatti il miglior realizzatore del Club insieme al Taty Castellanos nonostante abbia giocato ben 1262 minuti in meno in questa Serie A.

Uno dei temi principali di questa estate sarà il rinnovo del contratto sul quale la società vorrebbe trovare un accordo. Stando a quanto scritto de il Corriere dello Sport il giocatore vorrebbe discutere un rinnovo fino al 2026, con un ingaggio attuale di 2,2 milioni più bonus. Il giocatore vuole rimanere a Roma e la società si sta adoperando per trovare una soluzione adeguata. Per la decisione ufficiale sarà necessario attendere il termine della stagione e capire quale competizione europea ospiterà i capitolini nel prossimo campionato.