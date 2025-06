Rinnovo Pedro, tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante spagnolo: ecco le ultime sull’ex Barcellona

Rinnovo Pedro, ecco il punto in casa biancoceleste sulla situazione legata al prolungamento del suo contratto

Il rinnovo Pedro è sicuramente una delle questioni più impellenti a Formello dopo la stagione incredibile giocata dallo spagnolo. Il prolungamento del proprio contratto con la Lazio, previsto dopo la fine del campionato, è attualmente in stallo. Lo spagnolo ex blaugrana ha avuto una stagione eccezionale sotto la guida di Baroni, segnando 14 gol in 2089 minuti, ma ha visto un notevole calo di minutaggio nelle ultime due annate, con solo 1167 minuti giocati nella stagione 23/24.

Nonostante il forte legame iniziale con Sarri, le relazioni tra i due si sono raffreddate, e Pedro si aspettava più considerazione, specialmente in Champions League, dove ha giocato solo una volta da titolare. Sebbene non ci siano stati conflitti, stando a quanto scritto da Il Messaggero, il silenzio sul rinnovo ha sollevato interrogativi. Attualmente, il rinnovo rimane l’opzione più probabile, ma a tre settimane dalla scadenza del contratto, non ci sono ancora sviluppi concreti in vista della prossima stagione di Serie A.