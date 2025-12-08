Rinnovo Marusic, il giocatore prolungherà con la Lazio? La situazione attuale non lascia dubbi sul mercato

Rinnovo Marusic, rinnoverà il giocatore biancoceleste con la Lazio. La situazione non lascia alcun dubbio

Il tema del Rinnovo Marusic è tornato al centro delle strategie della Lazio dopo gli ultimi summit di mercato tra Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste. L’allenatore, infatti, ha ribadito la necessità di blindare quei giocatori considerati fondamentali per il progetto tecnico e che, come Adam Marusic, hanno il contratto in scadenza a giugno. Da qui la decisione di riaprire ufficialmente le trattative per il prolungamento dell’accordo con il terzino montenegrino.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha sottolineato più volte quanto sia cruciale per la Lazio assicurarsi il Rinnovo Marusic, ritenendo il 33enne uno degli elementi più affidabili e duttili della rosa. Marusic, infatti, è da anni un punto fermo delle rotazioni difensive del tecnico, che lo considera un giocatore prezioso tanto per equilibrio quanto per continuità. Proprio l’ammirazione del Comandante ha avuto un ruolo determinante nella ripresa del dialogo, soprattutto dopo il brusco stop alle trattative registrato lo scorso anno a causa di un inatteso dietrofront della società.

La giornata di ieri è stata particolarmente importante: l’agente del calciatore, Jankovic, è stato avvistato a Formello per un nuovo incontro con la dirigenza. L’obiettivo è definire i termini del Rinnovo Marusic, che al momento prevede una proposta di contratto biennale con opzione, mantenendo le stesse cifre economiche attuali. Una richiesta considerata ragionevole dal giocatore e dal suo entourage, che ora attendono una risposta definitiva da parte del direttore sportivo Fabiani.

Il dossier Rinnovo Marusic, dunque, è ufficialmente aperto e rappresenta una delle priorità assolute per la Lazio nelle prossime settimane. La sensazione è che la volontà comune delle parti possa favorire la fumata bianca, permettendo a Marusic di proseguire la sua avventura in biancoceleste e a Sarri di mantenere un tassello a lui particolarmente caro nella costruzione della squadra del futuro.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO